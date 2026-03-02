Pronostico Udinese-Fiorentina, quote e consigli su cosa giocare

La vittoria contro il Pisa , lunedì scorso, alla fine è arrivata (di misura, 1-0) ma la Fiorentina terz’ultima in classifica era e terz’ultima in classifica è rimasta. Qualche risultato i 3 punti lo hanno comunque raggiunto aumentando di 3 lunghezze il vantaggio sulle ultime e, soprattutto, accorciando il distacco da chi sta davanti.

Pronostico Udinese-Fiorentina: esito Goal

Proprio in quest’ottica bisogna guardare al posticipo di stasera dei viola in Friuli contro una Udinese che pure si è regalata vittorie di grande soddisfazione (raggiungendo al momento una posizione di classifica assolutamente priva di preoccupazioni) ma è reduce adesso da tre ko di fila che evidenziano un vistoso calo di rendimento (finora i bianconeri non avevano mai fatto registrare zero punti in 270 minuti di gioco). Nonostante ciò, e nonostante i 7 punti messi insieme negli ultimi 3 turni, la Fiorentina resta comunque una incognita e non riesce a prendersi il ruolo di netta favorita in questa sfida.

Basta infatti ricordare la necessità di ricorrere ai supplementari per avere ragione, giovedì scorso, del modesto Jagiellonia in Conference League dopo aver chiuso i 90’ regolamentari sullo... 0-3 (lo stesso punteggio con cui i viola avevano vinto all’andata). Calo di concentrazione, certo, ma anche il... rispuntare di certi limiti che le vittorie recenti avevano un po’ nascosto.

Finora, in campionato, 18 esiti Goal per i viola e 15 per l’Udinese, forse è proprio questo l’esito più adatto al match di stasera. Almeno una rete per parte è quotata a 1.82 da Eplay24, a 1.80 da Bwin, a 1.77 da Snai.