Serie B, quote e pronostico di Cesena-Monza

Un turno del torneo cadetto, l’ultimo, dove c’era attesa per le esibizioni delle prime tre della classe che si contendono i due soli posti per la promozione diretta in serie A. Il Venezia e il Frosinone non sono andati oltre il pareggio, in trasferta rispettivamente contro Sudtirol e Catanzaro e così l’unica squadra che ha guadagnato qualcosa (anzi, più di qualcosa) è stato il Monza che, davanti ai suoi tifosi, ha liquidato con un 2-0 la pratica Entella agganciando il Venezia in cima alla classifica. Da sottolineare come i brianzoli siano stati gli unici a vincere tra tutte le prime nove in classifica amplificando così, come si diceva un attimo fa, la portata del loro successo.
Pronostico Cesena-Monza: Multigol 2-4
Neanche il tempo di rifiatare, però, che già stasera si torna in campo per una giornata extra di metà settimana che vede, stavolta, il Monza in trasferta sul campo del Cesena.
Un Cesena brillante per gran parte del campionato ma che nelle ultime 4 esibizioni è letteralmente crollato rimediando 3 ko e un pareggio. Parziale negativo che ha fatto precipitare i romagnoli all’ottavo posto seppur con un leggero margine di vantaggio (4 punti) sulla nona. Per i lombardi il match non è sicuramente facile soprattutto in considerazione del fatto che lontano dal proprio stadio hanno pareggiato in 4 occasioni perdendo addirittura in altre tre. Le quote, seppur con un premio superiore al doppio della posta, appoggiano il 2 ma, probabilmente, la questione potrebbe essere più complessa e chi cerca un esito alternativo potrebbe guardare in direzione del Multigol 2-4: 1.44 su Eplay24 e NetBet, 1.52 su Sisal.