Venezia-Avellino, il pronostico sorride a Stroppa

Contemporaneamente alla sfida del Manuzzi si gioca anche Venezia-Avellino e stavolta sono i lagunari a poter sfruttare il fattore campo e, anche se gli irpini avrebbero bisogno di punti (sono pericolosamente tornati vicini al terz’ultimo posto), partono con i favori del pronostico .

Comparazione quote Venezia-Avellino: 1+Over 2,5

Gli arancioneroverdi vantano il miglior attacco del torneo (54 reti all’attivo) mentre l’Avellino, insieme al Mantova e soltanto dopo il Pescara, propone la seconda peggior difesa del campionato (42 reti al passivo) e questi due dati, presi insieme, non depongono certo a favore dei “Lupi”. Se si aggiunge che i campani non vincono da 5 turni (prima 3 sconfitte e poi 2 pareggi) e che in questo break negativo ci rientrano anche i ko contro Monza e Frosinone ecco che il quadro appare completo.

E il segno 1, con l’Over 2,5 in abbinamento e/o in alternativa, non può essere escluso. La combo che lega i due esiti di scommessa è proposta a 1.84 da Eplay24 e Betsson, a 1.90 da Sisal.