Coppa Italia, semifinale Lazio-Atalanta: migliori quote e pronostico

Una nave nel mezzo di una tempesta. Così si trova la Lazio in questo particolare momento della stagione con la classifica in campionato che non regala soddisfazioni e una crisi profonda tra la tifoseria e la società che di sicuro incide ulteriormente sulle prestazioni dei biancocelesti . Con queste premesse la Lazio ha comunque l’occasione di rimettere in piedi, almeno parzialmente, la situazione. Stasera, all’Olimpico, affronta l’ Atalanta nell’andata della seconda semifinale di Coppa Italia e, visto il rendimento dei bergamaschi, non si tratta comunque di un impegno facile che però è doveroso tentare di sfruttare per salvare il salvabile.

Pronostico Lazio-Atalanta: Multigol 2-4

I biancocelesti, in campionato, hanno affrontato l’Atalanta soltanto una ventina di giorni fa rimediando uno 0-2 casalingo che deve far riflettere. A Sarri, infatti, il compito di trovare una soluzione per evitare che la sua squadra ripeta la stessa prestazione ottenendo lo stesso (sarebbe disastroso) risultato. Certo le esibizioni successive a quel match non lasciano troppo spazio a facili entusiasmi. Prima un pareggio a reti inviolate a Cagliari e poi, sabato scorso, il ko a Torino (0-2) contro una formazione granata che di questi tempi non rientra certo tra gli avversari temibili. Diverso il discorso per l’Atalanta che pure viene dal ko di Reggio Emilia (1-2) contro il Sassuolo ma si tratta di un ko, probabilmente fisiologico, che segue la fantastica impresa di Champions League dove i nerazzurri hanno eliminato (4-1) il Borussia Dortmund ribaltando lo 0-2 dell’andata.

Per le quote si parte con il 2 (ben pagato) ma, come alternativa, può starci il Multigol 2-4. La vittoria dell'Atalanta è quotata a 2.26 da Eplay24, a 2.28 da Betsson e a 2.30 da Bwin. Il pareggio, che si è visto nella prima semifinale tra como e Inter (0-0), è bancato a 3.10 mentre l'1 biancoceleste si gioca a 3.30. Il Multigol 2-4 vale 1.48 per Eplay24 e NetBet, 1.60 per Sisal.