Premier League, pronostico Aston Villa-Chelsea: tre punti per la Champions

Comparazione quote: Aston Villa-Chelsea Goal+Over 2,5

Entrambe hanno perso nell’ultimo turno (ma contro i Wolves (ultimi) l’undici di casa, contro l’Arsenal (primo) quello ospite. Dopo 6 risultati utili di fila il Chelsea è dunque uscito sconfitto e sono stati punti preziosi quelli persi dai Blues che hanno rimediato un’espulsione per la seconda gara di fila.

Scontro diretto importante per la Champions del prossimo anno, i Villans vanno a caccia del tris dopo aver vinto gli ultimi due precedenti con un doppio 2-1. Tutto può accadere, ok sulla carta sia Goal che Over 2,5. La combo che lega i due esiti è proposta a 1.83 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Sisal.