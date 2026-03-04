Pronostico Amburgo-Leverkusen, un recupero di Bundesliga da...

Nubi nerissime sul cielo di Amburgo e rischi legati al maltempo avevano costretto al rinvio della sfida di metà gennaio scorso (era la 17a giornata) tra l’undici di casa e il Leverkusen . Un rinvio che si recupera stasera in un contesto leggermente diverso da quello di quasi due mesi fa con gli anseatici all’epoca tredicesimi e soltanto a + 3 sul terz’ultimo posto e le “Aspirine” quinte a stretto contatto cone le due terze (una lunghezza in meno) e solo 4 punti da recuperare sul Dortmund secondo.

Segnano entrambe? Ecco cosa dicono le quote

Adesso l’Amburgo occupa l’11ª posizione anche se il vantaggio sulla terz’ultima è aumentato soltanto di un punto mentre il Leverkusen è precipitato in classifica, non tanto come posizione (dal quinto posto e sceso al sesto) ma come distacco dalle squadre che lo precedono (12 punti dalla seconda, 6 dalle due terze e 4 dalla quinta). Per la squadra di casa questa sfida potrebbe rappresentare l’occasione giusta per mettersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione mentre il Leverkusen avrebbe bisogno dei 3 punti per ridurre il gap con chi gli sta davanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Nell’ultimo turno l’Amburgo è andato ko (1- 2) contro il Lipsia dopo 6 partite senza sconfitte mentre Schick e compagni sono reduci da una sconfitta a Berlino contro l’Union e il pareggio casalingo contro il Mainz. L’unica nota positiva viene dalla qualificazione agli ottavi di Champions dopo aver vinto ad Atene e poi pareggiato in casa la doppia sfida playoff contro l’Olympiakos.

L’esito del match è più incerto di quanto possa sembrare e, visto che bene o male le due squadre vanno a segno con una discreta regolarità, forse il Goal è l’esito più adatto per questa occasione.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.62 su Eplay24, a 1.60 su Eurobet e su Snai. Meno probabile, per i bookie, l'esito No Goal che viene offerto mediamente a 2.20.