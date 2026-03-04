Coppa di Francia, il pronostico di Lione-Lens

Stasera (ore 21.10) si gioca anche un'avvincente sfida valevole per i quarti di finale della Coppa di Francia. Il Lione, reduce da 2 ko dopo 13 vittorie di fila, ospita il Lens che, con un solo punto nelle ultime 2 partite, si è fatto scavalcare dal Psg in testa alla classifica della Ligue 1 dopo aver rimediato un solo ko in 15 gare.
Pronostico Lione-Lens: esito Goal
Entrambe sempre a segno almeno una volta nelle ultime 15 esibizioni e, in casi del genere, il Goal sembra davvero obbligato.
Almeno una rete per parte al Parc OL vale 1.58 per Eplay24 e Betsson, 1.60 per Sisal.