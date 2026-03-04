Sfida al vertice Benevento-Catania: statistiche, migliori quote e pronostico

Un girone al giorno non toglie il medico di torno (quella è la mela) ma permette alla serie C , tra martedì, ieri e oggi, di disputare un turno infrasettimanale . Dopo A e B stasera tocca al girone C che, dopo 29 giornate, vede in testa il Benevento con 7 lunghezze di vantaggio sul Catania . Poi la Salernitana staccata di 9 lunghezze dai siciliani e il Cosenza , quarto, appena un punto più indietro.

Pronostico Benevento-Catania: Under 2,5

Chi vince il campionato viene promosso direttamente in serie B mentre la seconda accede ai quarti di finale dei playoff. Una bella differenza che accenderà sicuramente il match clou del Vigorito che mette di fronte Benevento e Catania, proprio le prime due della classe. Per i campani l’occasione è buona per piazzare il colpo del ko (portandosi a +10 sui siciliani sarebbe quasi fatta) mentre per i rossoblù la vittoria servirebbe ad accorciare le distanze alimentando speranze di aggancio e/o sorpasso. Il primo posto del Benevento non è però casuale. Finora i giallorossi hanno realizzato la bellezza di 63 reti (miglior attacco del torneo) e in casa sono imbattuti con 13 vittorie e 2 soli pareggi all’attivo. Il Catania risponde con sole 15 reti incassate che fanno, di quella etnea, la miglior difesa del campionato.

In trasferta, però, il rendimento dei siciliani non è così brillante con 4 sole vittorie, ben 7 pareggi e anche 3 sconfitte. Il Benevento non perde da 14 partite nell’arco delle quali non è andato in rete soltanto una volta (0-0 nel primo dei due pareggi fatti registrare in questo periodo) mentre il Catania, negli ultimi 15 turni, ha perso solo una volta (1-3 a Sorrento) restando a secco di reti in un paio di occasioni.

Esito incerto ma padroni di casa leggermente favoriti e l’Under 2,5 a proporsi come esito più adatto a questa sfida: quota 1.48 su Eplay24 e NetBet, 1.57 su Sisal.