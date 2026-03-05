Tuttosport.com
Casertana-Salernitana, il pronostico del derby campano

All'andata, all'Arechi, i granata si sono imposti per 2-1
1 min
Serie CpronosticoCasertana-Salernitana
Casertana-Salernitana, il pronostico del derby campano© LAPRESSE

Stasera è anche la sera di Casertana-Salernitana, derby campano con la quinta in classifica che riceve la terza.

Pronostico Casertana-Salernitana: Over 2,5

La Casertana, al Pinto, vanta un ottimo rendimento complessivo (2 sole sconfitte, 4 pareggi e 8 vittorie) mentre la Salernitana, in trasferta, ha già subìto 4 ko.

Le due squadre segnano e prendono gol e all’andata, all’Arechi, i granata si sono imposti per 2-1.

Le quote sembrano propendere nettamente in favore dell’Under 2,5 ma, in questa occasione, forse si potrebbe dissentire assegnando all’Over 2,5 buone chances di uscita: quota 2.16 su Eplay24 e Betsson, 2.20 su Sisal.

