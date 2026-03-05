Pronostico Bayern-M'gladbach, sarà show all'Allianz Arena? Numeri impressionanti per i bavaresi

Anche l’ultimo tentativo, quello del Dortmund , è fallito. Il Bayern ha superato indenne anche la trasferta al Signal Iduna Park recuperando prima lo svantaggio iniziale per poi passare in vantaggio ma, ripreso sul 2-2, ha poi trovato la rete del 3-2 definitivo allo scadere del match.

Pronostico Bayern-M'gladbach: Over 3,5

Una vittoria che porta il vantaggio sui gialloneri a 11 punti e a 88 il totale delle reti realizzate (solo in campionato). Non solo, con il risultato dell’ultimo turno sono diventati anche 24, in 24 partite, gli Over 2,5 collezionati dai bavaresi. Con queste premesse l’anticipo di Bundesliga di stasera (ore 20.30), che porta l’altro Borussia (quello di M’gladbach) all’Allianz Arena, assume i contorni di una passeggiata.

Il M’gladbach, infatti, ha solo 25 punti in classifica (ben 38 in meno rispetto alla capolista) con 3 sole lunghezze di margine sulla terz’ultima. Nell’ultimo turno è tornato a vincere (1-0 all’Union) dopo 7 partite di fila senza successi (3 pareggi e 4 sconfitte) nell’arco delle quali ha incassato ben 15 reti mettendone a segno... 4! All’andata, a M’gladbach, il Bayern si impose per 3-0 in una sfida senza storia e appare davvero improbabile che l’esito del match di stasera possa avere un esito diverso. Un dubbio però c’è e riguarda il numero di reti che potrebbero mettere a segno Kane e compagni.

Tenendo conto che, bene o male, un golletto il Bayern lo prende quasi sempre (e che la quota relativa al segno 1 è decisamente irrisoria), puntare sull’Over 3,5 non sembra per niente azzardato.

L'eventualità che la sfida finisca con almeno 4 reti totali è offerta a 1.60 da Eplay24, a 1.57 da Sisal e a 1.55 da BetFlag.