Pronostico Celta-Real Madrid, Arbeloa non può più sbagliare

Pronostico Celta-Real Madrid: esito Goal

Una sfida che assume carattere di grande importanza dopo il ko casalingo rimediato lunedì scorso dalle “Merengues” contro il Getafe. Uno 0-1 maturato nel finale di primo tempo e che è rimasto tale nonostante il 77% di possesso palla dei “Blancos”, i 18 tiri totali a 9 (di cui 7 a 3 nello specchio della porta) e i 10 calci d’angolo a 2. Un dominio abbastanza netto ma che non ha portato punti, permettendo al Barcellona capolista di portare a +4 il suo vantaggio su Vinicius e compagni. Il Celta ha 20 punti in meno del Real e occupa la sesta posizione ed è in lotta per il quinto posto che significherebbe Europa League il prossimo anno (in quella in corso la formazione di Vigo è fresca di qualificazione agli ottavi). La gara si presenta alla vigilia vivace e combattuta, da provare il Goal e/o l’Over 2,5.

Il Goal è quotato a 1.60 da Planetwin e BetFlag, a 1.62 da Eplay24. L'Over 2,5 si gioca a 1.70 su Snai e Betsson, a 1.73 su Eplay24.