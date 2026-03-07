Pronostico Lecce-Cremonese, c'è una statistica che conforta Davide Nicola

In classifica Lecce e Cremonese hanno 24 punti, il che vuol dire terz'ultimo posto insieme alla Fiorentina . Domenica all'ora di pranzo va in scena lo scontro diretto , delicatissimo, tra gli uomini di Di Francesco e quelli di Nicola : ecco il pronostico di Lecce-Cremonese .

Pronostico Lecce-Cremonese: Under 2,5

Nel match del girone d'andata vinse 2-0 la Cremonese allo Zini, e questo è un dato che certamente può confortare mister Davide Nicola. Il problema, però, è che dopo quel successo non ce ne sono stati altri: 4 pareggi e 9 sconfitte per i grigiorossi, che nel parziale hanno segnato solo 3 gol. Sono in totale 21 le reti realizzate dai lombardi contro le 18 dei salentini, peggior attacco della Serie A.

Ecco perchè, complice l'alta posta in palio, i bookie si aspettano un match combattuto e con poche reti. L'Under 2,5 è offerto a 1.43 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.42 da Snai.

La Cremonese si affida all'esperienza di Jamie Vardy per tornare al gol e muovere una classifica che preoccupa. Da considerare il Multigol Ospite 1-3, proposto a 1.64 a Eplay24 e Betsson, a 1.60 da Sisal.