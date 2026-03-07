Tuttosport.com
Serie B, 29ª giornata: il pronostico di Frosinone-Sampdoria

Laziali reduci da tre pareggi, tutti per 2-2, blucerchiati in cerca di punti salvezza
2 min
Frosinone-SampdoriaSerie Bpronostico
Serie B, 29ª giornata: il pronostico di Frosinone-Sampdoria© LAPRESSE

Dura tenere il passo di Venezia e Monza. Il Frosinone, reduce da ben tre 2-2 di fila, alle porte della 29ª giornata di Serie B si trova a meno cinque dalla coppia di testa. La squadra di Alvini domenica (ore 15.00) dovrà vedersela con la Sampdoria e la sfida potrebbe rivelarsi più aperta di quanto non dicano classifica e quote. Ecco il pronostico di Frosinone-Sampdoria.

Pronostico Frosinone-Sampdoria: Goal

I laziali continuano a segnare tanto ma anche a prestare il fianco agli avversari, che spesso e volentieri ne approfittano. La Samp è reduce dal pari da brividi in casa della Juve Stabia, in precedenza aveva perso due “spareggi” salvezza contro Mantova e Bari. Motivazioni differenti ma punti che pesano in egual misura. Per i bookie ha più possibilità di prenderseli tutti il Frosinone, una cui vittoria è quotata a 1.88 da Eplay24, a 1.85 da Betsson, a 1.83  da Bet365. Possibile comunque l’esito Goal, che si è verificato in sei delle ultime sette partite giocate dal Frosinone e anche nel match d’andata, terminato 1-1.

Almeno una rete per parte in Frosinone-Sampdoria si gioca a 1.77 su Eplay24, a 1.75 su GoldBet, a 1.70 su Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

