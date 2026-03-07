Fiorentina-Parma, pronostici su esito primo tempo e Multigol Casa

Pronostico Fiorentina-Parma: X primo tempo e...

Risultati alla mano, è il miglior momento per il Parma che nelle ultime 4 giornate ha messo insieme 10 punti. Merita risalto il fatto che i ducali in tutti e 4 gli incontri siano andati al riposo in parità, mettendo la freccia nel secondo tempo contro Bologna, Verona e Milan. Proprio l'esito del primo tempo è oggetto di scommessa in Fiorentina-Parma: in totale sono 16 le occasioni in cui Pellegrino e compagni hanno collezionato l'X primo tempo. La Fiorentina invece è rimasta l'unica squadra della Serie A a non aver fatto registrare il parziale/finale X/2. L'ipotesi che al Franchi si registri un risultato di parità all'intervallo è quotata a 2.20 da Bwin e da Snai, a 2.28 da Eplay24.

In casa la viola non ha mai segnato tre reti esatte, così come in trasferta il Parma non ne ha mai subìte... esattamente tre in un singolo incontro. L'opzione Multigol Casa 2-3 è offerta a 2.08 da Eplay24 e NetBet, a 2.17 da Vincitu.