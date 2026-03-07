Milan-Inter, chi vincerà? Quote e pronostico del derby della Madonnina

Pronostico Milan-Inter: Goal (segnano entrambe)

Il Diavolo è uscito imbattuto dagli ultimi 6 derby (4 vittorie e 2 pareggi) mentre aveva perso i precedenti 6, segnando solo 2 reti. A San Siro di recente il Milan ha pareggiato con il Como e perso contro il Parma: fondamentale per il Diavolo trovare le risorse giuste per abbattere il muro nerazzurro e, allo stesso tempo, reggere l'urto al cospetto del miglior attacco della Serie A: 64 le reti segnate dall'Inter di Chivu.

Il Milan in questo campionato ha fatto meglio di tutti in termini di punti conquistati da situazioni di svantaggio: ben 14, contro i 3 dell’Inter. Ribaltare la capolista però non sarebbe cosa facile: l'ideale sarebbe invece indirizzare la gara, segnando nel primo tempo. Una cosa che al Milan non riesce, al Meazza, addirittura dal 28 dicembre 2025, nel match vinto 3-0 col Verona (1-0 al riposo).

Chi è favorito in questo delicatissimo derby di Milano? Le quote dicono Inter: segno "2" a 2.20 su Bwin e Sisal, 2.24 su Eplay24. Il pareggio triplica la puntata mentre l'1 è in lavagna a 3.50/3.60.

Negli ultimi quattro Milan-Inter di Serie A entrambe le squadre sono andate a segno. Il Goal per i bookie è probabile: quota 1.65 su Snai, 1.68 su Planetwin e 1.73 su Eplay24. Il No Goal rende più del doppio della posta.