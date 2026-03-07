Serie B, 29ª giornata: il pronostico di Spezia-Monza

In serie B riflettori puntati sulla sfida del Picco tra Spezia e Monza. I brianzoli il primo obiettivo, quello di agganciare il Venezia al comando della classifica, lo hanno raggiunto. Adesso diventa fondamentale (e più importante) il secondo, ovvero restare nelle prime due posizioni fino alla fine (approfittando del fatto che il Frosinone è scivolato a -5).