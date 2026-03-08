Pronostico Lazio-Sassuolo, cosa giocare tra Goal e No Goal

Pronostico Lazio-Sassuolo: esito Goal

Esattamente l’opposto della Lazio che nelle ultime 7 esibizioni ha battuto soltanto il Genoa e nelle ultime 12 può aggiungere, come vittorie, solo quella ottenuta contro il Verona.

Con queste premesse, e con una situazione complicata di grande contrasto tra tifoseria e società, la Lazio ospita lunedì sera all’Olimpico proprio il Sassuolo in un posticipo dove può succedere davvero di tutto. I biancocelesti, nelle ultime 13 gare di campionato, sono riusciti a mettere a segno soltanto una rete nei primi tempi (a Torino contro la Juventus) mentre il Sassuolo, nelle ultime 5 uscite, ha collezionato altrettanti esiti Over 2,5. Per le quote la Lazio parte con qualche chance di successo in più (anche se l’1 è in lavagna con un premio superiore al doppio della posta) e, essendo regina dei NoGoal (ne ha fin qui messi insieme 21 in 27 gare), forse si potrebbe pensare ad un... cambio.

Chi cerca un’alternativa può provare a considerare il Goal: quota 1.92 su Eplay24 e Betsson, 1.87 su GoldBet.