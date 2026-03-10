Pronostico Atletico Madrid-Tottenham, Tudor cerca riscatto contro Simeone ma...

Tre su tre... beh, come inizio non c’è male! Peccato che per il Tottenham si tratti di tre sconfitte dopo che gli “Spurs” hanno deciso di cambiare allenatore affidando la panchina a Igor Tudor che, tutti lo ricordiamo, era stato esonerato dalla Juventus dopo 8 giornate di campionato nelle quali aveva vinto solo le prime 3 partite e poi più nulla mettendo insieme nel seguito, gare di Champions League comprese, 5 pareggi di fila e 3 sconfitte.

Pronostico e quote Atletico Madrid-Tottenham: segno 1

Se in campionato il Tottenham non brillava almeno in Europa stava facendo un figurone visto che, con Thomas Frank alla guida, aveva chiuso la fase campionato al quarto posto, con un solo ko al passivo (3-5 Parigi contro il Psg), davanti a Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea e lo stesso Psg. Qualcuno però, anche così, ha deciso di effettuare il cambio affidando, con grande coraggio (ma anche, probabilmente, con troppa superficialità) il timone della barca londinese a Tudor che ha pensato bene di iniziare la sua avventura inglese riprendendo proprio da dove aveva interrotto a Torino perdendo, in sequenza, contro Arsenal, Fulham e Crystal Palace. Stasera la verifica se non finale... quasi, con la trasferta allo stadio Metropolitano per incontrare, nell’andata degli ottavi di Champions League, l’Atletico Madrid.

Un Atletico Madrid terzo in classifica ne LaLiga capace di eliminare il Barcellona nella semifinale di Coppa del Re, pur perdendo il ritorno 0-3, perché lo aveva battuto all’andata 4-0. Inoltre, nel playoff europeo, ha fatto fuori il Bruges con un 3-3 in Belgio e un 4-1 senza storia a Madrid. Nel calcio tutto può succedere ma l’1 per l’Atletico, stasera, non può essere escluso.

La vittoria dell'Atletico Madrid si gioca a 1.73 su Eplay24, a 1.72 su Sisal, a 1.71 su Bwin. Il pareggio è in lavagna a 3.60, il 2 paga 5 volte la posta.