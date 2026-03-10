Tuttosport.com
Pronostico Newcastle-Barcellona, che quota per la vittoria di Lamine Yamal e compagni!

Gli inglesi, poco convincenti, alle prese con una delle favorite per la vittoria della Champions
2 min
Newcastle-BarcellonapronosticoLamine Yamal
Pronostico Newcastle-Barcellona, che quota per la vittoria di Lamine Yamal e compagni!© APS

Protagonista della serata è anche un’altra formazione inglese dal rendimento poco brillante. Il Newcastle, infatti, viaggia al 12° posto in Premier League ed è stato battuto per la quarta volta in 3 mesi dal Manchester City che lo ha eliminato prima in Efl Cup e, tre giorni fa, dalla Fa Cup.

Pronostico Newcastle-Barcellona: segno 2

Adesso, in Champions League, ai “Magpies” tocca il Barcellona che rientra tra le favorite per la vittoria finale e che hanno già incontrato, all’inizio della fase campionato di questa competizione, perdendo a St.James’ Park (1-2). Ko a settembre scorso, il Newcastle rischia di subìre la stessa sorte anche stasera. Con il 2 blaugrana offerto ad una quota altissima, vale la pena farci un pensierino.

La vittoria di Lamine Yamal e compagni è in lavagna a 2.40 su Bet365 e BetFlag, a 2.45 su Eplay24. Segno X a 3.85, l'1 degli inglesi è quotato a 2.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

