Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Atalanta-Bayern, tre possibili esiti nella super sfida tra la Dea e i tedeschi

Palladino cerca un risultato positivo a Bergamo nel match d'andata degli ottavi di Champions League
Amedeo Paioli
2 min
Atalanta-Bayernquotepronostico
Pronostico Atalanta-Bayern, tre possibili esiti nella super sfida tra la Dea e i tedeschi© LAPRESSE

Un miracolo, un vero miracolo l’Atalanta è già riuscito a farlo. Recuperare lo 0-2 rimediato a Dortmund, dopo aver subìto anche una rete a Bergamo nel ritorno, con un 4-1 finale ottenuto su rigore all’ultimo secondo del recupero è stata davvero un’impresa che resterà negli annali calcistici. Ma adesso alla New Balance Arena arriva il Bayern che non ha certo gli stessi numeri dei BVB.

Pronostico Atalanta-Bayern, occhio alla "tricombo"

In Bundesliga i bavaresi guidano la classifica con 11 punti di vantaggio sul Dortmund secondo, hanno realizzato (solo in campionato) 92 reti in 25 partite subendone 24, sono ancora imbattuti in trasferta e soltanto in 5 occasioni hanno realizzato meno di 3 reti regalando l’Over (almeno) 2,5 in tutti gli incontri di Bundesliga disputati. Se si considerano le altre competizioni bisogna aggiungere altre 13 partite con due soli Under 2,5 (2-0 alla Royale Union in Champions League e 2-0 al Lipsia nel quarto di finale di Dfb Pokal). L’Atalanta, dopo l’impresa contro il Dortmund, sembra aver sentito il peso delle energie spese in quella occasione.

E’ tornata infatti a giocare in campionato perdendo prima con il Sassuolo (1-2) e pareggiando le due gare successive (le ultime due) per 2-2 sia contro la Lazio che contro l’Udinese perdendo contatto con le posizioni che valgono l’Europa del prossimo anno. Stasera il compito sulla carta si presenta assai arduo con tre esiti nell’aria... 2, Over 2,5 e Goal.

Trre esiti che, volendo,  si possono legare in un'unica giocata (tricombo), generando una quota pari a 2.75 su Eplay24 e Betsson, a 2.70 invece su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS