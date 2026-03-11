Tuttosport.com
Champions League, statistiche e pronostico di Psg-Chelsea

Sfida d'andata al Parco dei Principi, ecco chi può meritare fiducia
1 min
Psg-Chelseaquotepronostico
Champions League, statistiche e pronostico di Psg-Chelsea© EPA

Il Chelsea ha saltato il playoff perché ha chiuso settimo la fase campionato di questa Champions ma trova stasera il Psg per quella che è la ripetizione della finale del Mondiale per club vinta dai “Blues” l’estate scorsa. Ecco il pronostico di Psg-Chelsea.

Vince il Psg? Ecco a quanto è quotato il segno 1

I parigini sono inciampati in casa, all’ultima uscita, contro il Monaco ma, anche così, sembrano in grado di avere la meglio contro una formazione londinese che sta procedendo a corrente molto alternata (ha pareggiato di recente, in casa, contro Leeds e Burnley e, qualche giorno fa, è dovuta ricorrere ai supplementari per eliminare dalla Fa Cup il modesto Wrexham.

Questa sera fiducia al segno 1: quota 2.08 su Eplay24, 2.05 su Netwin, 2.00 su Bet365, Sisal e Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

