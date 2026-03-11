Real Madrid-Manchester City, la storia infinita: il pronostico

La storia infinita è un celebre romanzo pubblicato nel 1979 da cui è stato tratto anche un film di successo con una colonna sonora che ha avuto altrettanto successo. Quella che propone invece la Champions League è... la sfida infinita visto che anche quest’anno Real Madrid e Manchester City si sfidano in un turno a eliminazione diretta e, anche se cambia l’ambito, il successo sembra assicurato anche qui.

Pronostico Real-City: Goal+Over 2,5

Si diceva “anche quest’anno” perché Merengues e Citizens si contendono il passaggio del turno da ben quattro stagioni (questa è la quinta). Nel 2022 e nel 2023 le due corazzate si sono affrontate in semifinale e nella prima sono andati avanti gli spagnoli mentre nella seconda gli inglesi (Real e City hanno poi anche vinto la finale conquistando il trofeo in entrambe le edizioni).

Nel 2024 lo scontro è avvenuto nei quarti (con passaggio del turno madridista ai rigori) mentre nel 2025 si trattava dei sedicesimi di finale con qualificazione raggiunta dall’allora squadra di Carlo Ancelotti.

In più, come se non bastasse, anche la fase campionato di questa edizione ha già messo di fronte Real e City (al Bernabeu) e i “Citizens” si sono imposti per 2-1. In tutte le nove sfide fin qui raccontate il Goal è sempre stato presente ad eccezione di un 4-0 a favore di Guardiola il 17-5-2023 mentre l’Over 2,5 è uscito “solo” 7 volte (con due 1-1 a evitare l’en plein).

Passando alla forma recente c’è da dire che il Real Madrid, in campionato, ha perso due delle ultime 3 partite (a Pamplona contro l’Osasuna e in casa contro il Getafe) mentre il City, nelle ultime 8 partite (tra campionato e coppe nazionali), ha collezionato 7 vittorie e un pareggio. Proprio per questo, probabilmente, le quote assegnano al 2 maggiori chances di uscita anche se, alla fine, sono Goal e Over 2,5 gli esiti ai quali non sembra si possa rinunciare. La combo che lega i due esiti è offerta a 1.78 da Eplay24 e Betsson, a 1.85 da Sisal.