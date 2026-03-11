Finale anticipata Real-City, spettacolo al Bernabeu

My Combo: la sintesi su Real Madrid-Manchester City

Citizens ancora in corsa per il poker stagionale di trofei, anche se in Premier League l’Arsenal capolista fa sul serio. Pur condizionato da pesanti assenze per infortunio (spiccano quelle di Mbappé, Rodrygo e Bellingham), il Real cerca la terza qualificazione consecutiva ai quarti a spese del City. Guardiola dal canto suo può contare sull’implacabile Erling Haaland, che ha segnato 56 gol in altrettante presenze in Champions League. Il norvegese ha lasciato il segno proprio nell’ultimo match giocato a dicembre contro i Blancos: vittoria per 2-1 dei Citizens.

Per Real e City vincere un match del genere significherebbe ribadire una volta di più la propria forza. Ecco perchè, nella visione My Combo di SisalTipster, la super sfida del Bernabeu si chiuderà con la vittoria di una delle due squadre. In 15 precedenti andati in scena sul palcoscenico europeo si sono visti tra 2 e 6 gol complessivi, scenario che si candida autorevolmente anche stasera. Nella prima fase come detto il City ha battuto 2-1 il Real ed è tutto successo nel primo tempo. Tradotto, entrambe possono andare a segno prima del riposo. Previsti, infine, almeno 13 corner complessivi in una partita che promette continui colpi di scena e ribaltamenti di fronte.

In sintesi, ecco la My Combo su Real Madrid-Manchester City secondo SisalTipster: 1) Vince una delle due squadre 2) Tra 2 e 6 reti complessive 3) Entrambe a segno nel primo tempo 4) Almeno 13 corner totali.

My Combo: la sintesi su Psg-Chelsea

Il Psg campione in carica deve superare l’ostacolo Chelsea per strappare il biglietto per i quarti di Champions League. Si tratta del nono confronto in questa competizione tra le due squadre, il Psg conduce per tre successi a due ma ha anche perso (nettamente) la finale del Mondiale per club disputata a luglio dello scorso anno contro i londinesi. Al Paris il compito di far emergere i limiti della difesa inglese, di recente messa in difficoltà anche dal piccolo Wrexham in Fa Cup. In più, il Chelsea ha vinto solo una della sei trasferte giocate nella league phase: 3-2 a Napoli. I parigini, dal canto loro, sono reduci dal crollo interno in Ligue 1 (1-3) con il Monaco, a cui avevano concesso altre 4 reti nei playoff di Champions. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, il Chelsea uscirà indenne (pareggio o vittoria) dal Parco dei Principi.

Negli ultimi due precedenti tra Psg e Chelsea sono stati sventolati sei cartellini: la regola del “non c’è due senza tre” può trovare conferma in questo primo round in terra francese. Il brasiliano Marquinhos ha segnato 2 reti nelle 8 presenze stagionali in Champions. Match da “gol o cartellino” per il capitano del Psg, leader della squadra di Luis Enrique. Cole Palmer è stato l’Mvp della finale del Mondiale per club vinta dal suo Chelsea contro il Psg. I suoi numeri stagionali recitano 10 gol e 3 assist in 21 esibizioni: si è visto di molto peggio. Il gioiello del Chelsea e della nazionale inglese può incidere con rete o assist in questa affascinante sfida.

In sintesi, ecco la My Combo su Psg-Chelsea secondo SisalTipster: 1) Chelsea non perde 2) Almeno 6 cartellini 3) Marquinhos gol o cartellino 4) Cole Palmer gol o assist.