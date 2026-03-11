Tudor esonerato dal Tottenham? Gli Spurs tremano in casa del Liverpool

Al peggio non c'è mai fine. Un motto che calza a pennello per Igor Tudor e il suo Tottenham, che dopo il 2-5 incassato dall'Atletico Madrid ha un piede fuori dalla Champions. Prima di cercare la rimonta a Londra, gli Spurs devono fare risultato in campionato dove sono in lotta per non retrocedere. Ecco il pronostico di Liverpool-Tottenham, in programma domenica 15 marzo alle ore 17.30.