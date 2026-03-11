Nasce Sisal Community , il nuovo spazio digitale dedicato a chi vive il gioco e l’intrattenimento come un’esperienza da vivere insieme. La stessa che, 80 anni fa, portò un gruppo di amici appassionati di sport a fondare Sisal. La storia insegna che con il Totocalcio , il pronostico smise di essere un gesto individuale e diventò un’abitudine collettiva, fatta di confronto, discussione e partecipazione. Quello non fu il semplice avvio di un progetto imprenditoriale, ma l’intuizione di un nuovo modo di condividere un’esperienza comune. Da allora, Sisal ha saputo interpretare i cambiamenti tecnologici e culturali, mantenendo costante la propria attenzione alla dimensione relazionale dell’intrattenimento.

Il progetto Sisal Community

Oggi quella visione si rinnova con Sisal Community, un progetto che nasce come spazio partecipativo, sicuro e coinvolgente e che si integra in We Sisal – il programma di fidelizzazione e di intrattenimento dedicato ai clienti Sisal. Una piattaforma in cui gli utenti possono creare e personalizzare il proprio profilo, incontrare persone con interessi affini, confrontarsi attraverso chat individuali e di gruppo, seguire conversazioni tra appassionati, leggere e condividere contenuti, partecipare a iniziative ed eventi dedicati. In questo contesto, la Community assume anche una funzione di osservatorio e diventa un vero e proprio laboratorio di innovazione, in cui Sisal coinvolge attivamente i clienti nella co-creazione della propria offerta e nello sviluppo di nuove funzionalità sempre più customer oriented.

Il debutto della Community

La Community debutta coinvolgendo oltre 250.000 utenti già registrati sul social di Sisal Tipster e punta a crescere progressivamente, aggiungendo valore all’esperienza di gioco dei clienti grazie a funzionalità social, editoriali e di intrattenimento. In seguito, la piattaforma che oggi punta tutto sullo spazio relazionale sarà progressivamente arricchita con nuove funzionalità e livelli di personalizzazione, ampliando l’esperienza e l’offerta di contenuti e servizi. Sisal diventa così la prima azienda italiana a offrire una community strutturata per i giocatori, uno spazio dove divertirsi, incontrarsi e condividere esperienze. Con questa iniziativa l’azienda conferma il suo percorso di crescita, riconosciuto anche dalla classifica Kantar BrandZ Most Valuable Italian Brands 2026, con il debutto al 14º posto tra i 40 brand italiani di maggior valore. Un’ulteriore evidenza della capacità di Sisal di trasformare il gioco in un’esperienza condivisa, responsabile e apprezzata dai giocatori. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione. Da 80 anni Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato, attualmente attivo in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. Sisal si è classificata al 14° posto nella classifica Most Valuable Italian Brands 2026 di Kantar BrandZ, tra i riferimenti internazionali nella misurazione del valore dei brand. Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato sia alla Borsa di New York che di Londra.