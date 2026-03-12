Ottavi di Europa League, quanti gol in Bologna-Roma? Ecco il pronostico

Ottavo posto con una differenza migliore di quella del Genk. E tutto grazie all’impresa compiuta ad Atene, in dieci contro undici dal 15’ del primo tempo, con la rete dell’1-1 realizzata contro il Panathinaikos a dieci minuti dalla fine. Con questo prezioso punto la Roma ha evitato i playoff di Europa League e stasera (ore 18.45), come avversaria negli ottavi, trova il Bologna che in questa stagione ha affrontato soltanto una volta (vincendo per 1-0 all’Olimpico) alla prima giornata di campionato. Ecco il pronostico di Bologna-Roma.
Pronostico e quote Bologna-Roma: Under 2,5
Un derby europeo tutto italiano, quindi, con una sola nota positiva (se si vuol provare a cercarla), quella di avere sicuramente una squadra italiana anche nei quarti. La gara d’andata si gioca al Dall’Ara dove il Bologna deve farsi perdonare innanzitutto il ko interno di domenica scorsa (1-2) rimediato contro il fanalino di coda del campionato Verona. Un altro passo falso che allunga la lista di questa stagione che vede gli emiliani lontanissimi dal rendimento dell’anno scorso. Ottavi in serie A a distanza siderale dalla zona che vale un posto in Europa il prossimo anno, con ben 11 sconfitte subìte (tante quante sono state le vittorie).
La Roma viaggia invece al quarto posto, sebbene appena raggiunta dal Como che ha approfittato del capitombolo giallorosso a Marassi contro il Genoa (1-2). L’undici di Gasperini, dopo essere stato alfiere dell’Under 2,5 per lunghissimo tempo, viene da 4 Over 2,5 consecutivi. Stasera la Roma potrebbe tornare alle vecchie abitudini... fiducia all’Under 2,5.
L'ipotesi che al Dall'Ara verranno realizzate massimo due reti totali è quotata a 1.55 da Eplay24, a 1.53 da Snai e a 1.52 da Eurobet.