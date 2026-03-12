Europa League, pronostico "Multigol" per Lille-Aston Villa

Benissimo per tutta la prima parte della stagione, malissimo negli ultimi due mesi. L’ Aston Villa nelle ultime 7 esibizioni ha vinto soltanto una volta con 2 pareggi e ben 4 ko (tra cui l’eliminazione dalla Fa Cup).

Ecco chi parte favorito per le quote

In Europa League stasera la squadra inglese trova il Lille (sesto in Ligue 1) che pure non è un esempio di regolarità. Con queste premesse l’esito del match è incertissimo, nonostante le quote concedano maggiore fiducia ai Villans: il segno 2 è offerto mediamente a 2.30, l'1 dei francesi invece è proposto a 3.25 come pure il pareggio (che si è visto nell'ultimo precedente tra le due squadre, in Conference League).

Si potrebbe dunque provare il Multigol 1-3: quota 1.31 su Eplay24 e NetBet, 1.36 su Sisal.