Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostico Crystal Palace-Aek Larnaca, inglesi favoriti ma il precedente...

Il 23 ottobre scorso i ciprioti vinsero 1-0 proprio a Selhurst Park
1 min
pronosticoConference LeagueCrystal Palace
Pronostico Crystal Palace-Aek Larnaca, inglesi favoriti ma il precedente...© Getty Images

In Conference League una delle sfide della serata è quella tra Crystal Palace e Aek Larnaca, dal pronostico apparentemente scontato ma chi ha buona memoria ricorderà che proprio i ciprioti, il 23 ottobre scorso, vinsero proprio qui a Selhurst Park per 1-0 chiudendo, tra l’altro, la fase campionato con un paio di punti in più rispetto alle “Eagles” (vantaggio che ha consentito loro di evitare il playoff).

Pronostico Crystal Palace-Aek Larnaca: Under 2,5

Nonostante ciò l’1 è proposto in lavagna ad una quota irrisoria, che sulle lavagne dei bookmaker si attesta mediamente sull'1.22. Al contrario, l’Under 2,5 regala un premio decisamente più interessante e per questo motivo potrebbe valere la pena provarlo. L'Under 2,5 in Crystal Palace-Aek Larnaca è offerto a 2.04 da Eplay24, a 2.05 da Bwin, a 2.07 da Betsson.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS