Conference League, Fiorentina-Rakow: migliori quote e consigli su cosa giocare

Vittoria per 3-0 all’andata e... il ritorno sarà una semplice formalità. E invece la Fiorentina , nel playoff di Conference League , ha pensato bene di far venire i brividi ai propri tifosi perché, dopo averne fatti tre allo Jagiellonia in Polonia, dopo neanche 50’ era sotto 0-3 al Franchi con la qualificazione completamente rimessa in discussione. Necessari i tempi supplementari e, anche se con qualche altro brivido, il finale (2-4) ha permesso ai viola di qualificarsi gli ottavi della competizione. Ottavi che prendono il via stasera con i toscani che, alle 21.00, ricevono un’altra squadra polacca, il Rakow : ecco il pronostico di Fiorentina-Rakow .

Ecco gli esiti consigliati per Fiorentina-Rakow: segno 1 e...

Il Rakow occupa la quarta posizione nel suo campionato (un punto in meno di Jagiellonia e Lech, entrambi secondi) e ha chiuso al secondo posto, imbattuto, la fase campionato di questa Conference League.

Dopo la sosta invernale il Rakow ha giocato 6 volte in Ekstraklasa con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La Fiorentina, non è una novità, quest’anno stenta e in serie A occupa la quart’ultima posizione con un solo punto di vantaggio sulla terz’ultima. Viene da un ko (0-3) al Friuli contro l’Udinese e dallo 0-0 casalingo con il Parma di domenica scorsa.

Un rendimento che preoccupa e che fa diventare più difficile anche una sfida semplice come quella di stasera. Un buon risultato in Europa servirebbe a salvare una stagione che, diversamente, sarebbe a dir poco disastrosa. Sulla carta i viola avrebbero la possibilità di aggiudicarsi questo match d’andata e anche le quote sembrano pensarla allo stesso modo.

Il Rakow cercherà di limitare i danni per poi provare a strappare la qualificazione al ritorno. Si parte con il segno 1, proposto a 1.80 da Bwin e Planetwin, a 1.81 da Eplay24.

In alternativa, sembra esserci l’Under 2,5: quota 1.68 su BetFlag, 1.70 su Eplay24, 1.72 su Betsson.