Pronostici 29ª giornata di Serie A: ecco cosa giocare in Torino-Parma

Le posizioni si sono capovolte. Per lungo tempo il Torino è stato più avanti in classifica ripetto al Parma ma adesso, grazie ad una striscia di 5 risultati positivi consecutivi (3 vittorie a cui sono seguiti 2 pareggi), gli emiliani hanno effettuato il sorpasso e sono in vantaggio di 4 lunghezze rispetto ai granata.

Pronostico Torino-Parma: Multigol 1-3

In queste ultime 5 esibizioni il Parma ha sempre fatto registrare il segno X alla fine del primo tempo. Il Torino, al contrario, nelle ultime 10 giornate ha vinto soltanto un paio di partite (contro Lecce e Lazio) aggiungendo un 2-2 a Firenze e ben 7 sconfitte. Il Parma ha recuperato posizioni pur restando uno dei tre peggiori attacchi del campionato (solo 20 le reti realizzate) e, soprattutto in trasferta, gradisce Under 2,5 e No Goal (ne ha fatti registrare 10 di ognuno nelle 14 esibizioni lontano dal Tardini). Il Torino, in generale, preferisce l’Over 2,5 (in tutto ne ha collezionati 17 ma solo 8 in casa) mentre i No Goal all’attivo sono complessivamente 16. In casa i granata non pareggiano da 9 partite mentre il Parma, in trasferta, ha perso soltanto una volta nelle ultime 8 uscite.

L’esito del match di venerdì sera (ore 20.45) è incerto ma, probabilmente, il Multigol 1-3 potrebbe rappresentare l’esito più adatto per questa occasione: quota 1.34 su Eplay24 e NetBet, 1.36 su Sisal.