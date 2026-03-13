Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Palermo di Pippo Inzaghi può fare risultato a Monza? Le chance dei rosanero nelle quote dei bookie

Big match all'U-Power Stadium tra due squadre che puntano alla promozione in Serie A
3 min
Monza-Palermoquotepronostico
Il Palermo di Pippo Inzaghi può fare risultato a Monza? Le chance dei rosanero nelle quote dei bookie© LAPRESSE

Delle prime cinque in classifica la scorsa settimana ha perso solo il Monza, sconfitto 4-2 dallo Spezia. Il Venezia ha colto l'occasione per isolarsi in vetta alla graduatoria in virtù del 2-0 alla Reggiana come pure Frosinone e Palermo hanno approfittato dello scivolone dei brianzoli per avvicinarsi al secondo posto. In questo fine settimana è in programma la super sfida tra Monza e Palermo, importante proprio in ottica promozione diretta. Ecco il pronostico del match, in programma sabato 14 marzo alle 17.15.

Monza-Palermo, Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Non solo i punti in classifica ma anche il rendimento relativo alle ultime 10 giornate dice che i valori sono vicinissimi: entrambe nel parziale hanno fatto registrare 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Rispetto al Monza, i siciliani hanno segnato 3 gol in più (49 contro 46) e subìto 3 reti in meno (22 contro 25) e proprio le difese si configurano come le migliori insieme a quella del Venezia. In casa i brianzoli hanno perso solo una volta, contro il Padova alla 5ª giornata. Il Palermo, quasi perfetto al Barbera, in trasferta ha vinto invece solo 3 volte su 14. Fattore campo che può dunque agevolare i piani del Monza, favorito sulle lavagne dei bookmaker. Il segno 1 è proposto a 2.10 da Bwin e Sisal, a 2.20 da Eplay24. Il pareggio è quotato a 3.25, il 2 del Palermo a 3.35.

Tra Under 2,5 e Over 2,5 si lascia preferire forse il primo esito, dello stesso avviso sono i bookmaker. L'ipotesi che Monza-Palermo finisca con due reti al massimo vale 1.72 per Eplay24, 1.70 per Betsson e Bwin. L'Over 2,5 si attesta invece su quota 2.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS