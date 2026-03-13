Inter-Atalanta, pronostico 1X2 finale e Multigol Casa: consigli e quote

Vincere per ripartire. Questo l'obiettivo comune di Inter e Atalanta , che si sfidano sabato pomeriggio (ore 15.00) nell'ambito della 29ª giornata di Serie A . Ecco quote e pronostico di Inter-Atalanta.

Comparazione quote Inter-Atalanta: Multigol Casa 2-4

Il Milan ha aperto e chiuso un ciclo per l'Inter: dopo il derby d'andata perso contro il Diavolo, infatti, era partita la serie positiva dei nerazzurri: 14 vittorie e un pareggio (2-2 col Napoli). Fine della corsa, appunto, la scorsa giornata di Serie A in virtù di un altro 1-0 per la squadra di Allegri, con gol decisivo di Estupinan. L'Inter conserva un margine di sette punti sui rivali milanesi, alla vigilia dell'impegno contro l'Atalanta, umiliata in Champions (ma sostenuta da un pubblico ammirevole) dal Bayern Monaco.

I numeri dicono che per la prima volta, durante la gestione Palladino, la Dea ha mancato la vittoria per due gare di fila in campionato: ko col Sassuolo e pareggio con l'Udinese. La Dea deve anche fare i conti con una tradizione assai negativa, avendo perso gli ultimi 9 precedenti giocati con l'Inter. Inoltre, sono 16 le reti subìte dai bergamaschi nelle ultime 7 gare, tutte le competizioni comprese.

Non un buon auspicio in presenza del miglior attacco del campionato (64 gol segnati), quello di un'Inter che non può permettersi un altro passo falso. Per le quote ok il segno 1, offerto a 1.52 da Eurobet, a 1.53 da BetFlag, a 1.55 da Eplay24. Può toccare quota 4.50 l'offerta per il pareggio, fino a 6 quella prevista per il 2, tenendo presente che l’ultimo blitz bergamasco al Meazza risale a quasi 12 anni fa. Nelle ultime 4 sfide di Serie A giocate a Milano, l'Inter ha sempre segnato da due a quattro gol contro l'Atalanta.

L'opzione Multigol Casa 2-4 è quotata a 1.71 da Eplay24 e NetBet, a 1.72 da Sisal.