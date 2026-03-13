Tuttosport.com
Ligue 1, Marsiglia-Auxerre: il pronostico è sul "Parziale/Finale"

Il dato relativo ai primi tempi dell'OM è una sorta di "assist" per le scommesse: ecco di che si tratta
2 min
Marsiglia-AuxerreLigue 1pronostico
Ligue 1, Marsiglia-Auxerre: il pronostico è sul "Parziale/Finale"

Ligue 1 in evidenza in questa serata di anticipi del venerdì (ore 20.45). Il Marsiglia dovrà vedersela con l’Auxerre e, carta alla mano, non sembra una impresa impossibile.

Pronostico Marsiglia-Auxerre: 1 primo tempo e 1 finale

L’OM è terzo in classifica a braccetto con il Lione mentre l’Auxerre è terz’ultimo a -5 dal Nizza che lo precede. Per l’undici ospite una sola vittoria nell’arco delle ultime 10 giornate mentre la squadra di casa viene da 2 successi di fila dopo 4 turni senza vittoria. Il Marsiglia non chiude il primo tempo con un risultato di parità da 9 turni consecutivi, l’Auxerre è senza 1 al 45’ da 8 giornate.

La differenza sotto il profilo tecnico c’è, eccome e allora non solo segno 1 al 90’ ma anche a metà gara. Quota interessante per il parziale/finale 1/1: si può giocare a 2.10 su BetFlag e Eplay24, a 2.15 su Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

