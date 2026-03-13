Tuttosport.com
Alaves-Villarreal, salvezza contro Champions: il pronostico

Due esiti si lasciano preferire nell'anticipo della 28ª giornata di Liga
3 min
Alaves-Villarrealpronosticoquote
Alaves-Villarreal, salvezza contro Champions: il pronostico© Getty Images

Soltanto due punti di vantaggio sul Maiorca terz’ultimo e da 5 partite consecutive senza vittoria (3 sconfitte e 2 pareggi). Presentando questo biglietto da visita l’Alaves riceve stasera (ore 21.00), nel consueto anticipo de LaLiga del venerdì, il Villarreal che, al contrario, occupa il terzo posto (a pari merito con l’Atletico Madrid). Ecco quote e pronostico di Alaves-Villarreal.

Vince il Villarreal? Possibile ma...

Il Sottomarino Giallo sembra avere già in tasca un biglietto per la prossima Champions League ma, per non veder svanire questo prestigioso traguardo, ha la necessità di continuare a macinare gioco e risultati.
In campionato il Villarreal ha finora realizzato la bellezza di 50 reti (terzo miglior attacco del torneo) mentre l’Alaves si è fermato a quota 25 reti (risultando il terzo peggior attacco della manifestazione).

Restando in ambito reti vale la pena segnalare che da 7 partite di fila il Villarreal riesce ad andare a segno almeno una volta riuscendo a mantenere la sua porta imbattuta in una sola occasione. L’Alaves risponde con almeno una rete all’attivo in sei delle ultime otto esibizioni e almeno una rete al passivo nelle ultime nove. Nel match d’andata (era il 10 gennaio) il Villarreal si è imposto per 3-1, un risultato che potrebbe anche ripetersi al ritorno. In ogni caso, stasera, sono proprio il 2 e il Goal gli esiti che si lasciano preferire.

Uno sguardo alle quote. La vittoria esterna del Villarreal è in lavagna a 2.15 su Eplay24, Eurobet e Sisal, a 2.20 su Betsson.

Il Goal si gioca a 1.80 su Eplay24, a 1.75 su BetFlag, a 1.70 su Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

