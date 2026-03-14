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Pronostico Como-Roma, quanti gol al Sinigaglia? Ecco cosa dicono le quote

Le statistiche sugli esiti più "graditi" a entrambe e i consigli su cosa giocare in questo scontro diretto per la Champions
3 min
Como-Romapronosticoquote
Pronostico Como-Roma, quanti gol al Sinigaglia? Ecco cosa dicono le quote© Getty Images

Servirà la miglior Roma per uscire indenne dal Sinigaglia, stadio in cui hanno vinto solo Milan e Fiorentina. Le due squadre lottano per lo stesso obiettivo, la conquista di un posto nella prossima Champions League. Ecco il pronostico di Como-Roma, in programma domenica 15 marzo alle 18.00.

Pronostico Como-Roma: Multigol 2-4

Il Como viene da tre vittorie di fila ed è senza dubbio una delle squadre che ha proposto il gioco più piacevole nel corso del campionato. La Roma, complice l'arrivo nel mercato invernale di Malen, ha sensibilmente migliorato la sua produzione offensiva ma allo stesso tempo sono aumentati anche i gol subìti. Le statistiche fotografano bene il nuovo trend giallorosso: 4 Over 2,5 di fila in campionato.

Il Como di Fabregas ha fatto registrare il Multigol 2-4 in 10 delle 14 gare interne fin qui disputate. L'ipotesi che questa sfida finisca con minimo due, massimo quattro gol totali, è quotata a 1.45 da Eplay24 e NetBet, a 1.57 da Sisal. Partita che nelle previsioni dei bookie sarà da Under 2,5, opzione reperibile mediamente a 1.65. Più bilanciate le quote relative al Goal/No Goal (1.85 ciascuno) nonostante i numeri delle due squadre evidenzino un predominio del No Goal. Sarà interessante anche il confronto tra le filosofie dei due tecnici, Fabregas e Gasperini. Bel calcio sì, ma con un occhio all'equilibrio vista la posta in palio. Da valutare l'opzione X primo tempo o X finale: a 1.68 su Eplay24 e Betsson, a 1.62 su Sisal.

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