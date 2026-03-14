Lazio-Milan, un solo vincitore ma... nel secondo tempo

My Combo: la sintesi su Lazio-Milan

Allargando però la panoramica, il quadro appare ad evidenti tinte rossonere. Negli ultimi undici precedenti tra Lazio e Milan si registrano ben sette successi da parte dei rossoneri, tre per la Lazio, a fronte di un solo pareggio. I biancocelesti cercano continuità dopo il 2-1 al Sassuolo, ben sapendo che l’obiettivo principale resta la Coppa Italia. Il Diavolo sa che il pareggio suonerebbe come una sconfitta, con un gap di -7 dall’Inter da colmare. Per questi motivi, nella visione My Combo di SisalTipster non è contemplato il pareggio ma solo la vittoria di una tra Lazio e Milan. L’undici di Allegri ha in scia un poker di gare in archivio con massimo due reti totali. E proprio così, sono finite ben 20 delle 28 gare giocate dalla Lazio in campionato: all’orizzonte si profila la numero 21. Le statistiche dicono che entrambe hanno fatto registrare 16 volte a testa un risultato di parità al riposo. Possibile che la sfida dell’Olimpico, sulla carta equilibrata, possa pendere da una parte o dall’altra soltanto nella ripresa. La difesa biancoceleste potrebbe soffrire gli strappi di Rafa Leao, il portoghese è indiziato a chiudere il match con almeno due falli subìti.

In sintesi, ecco la My Combo su Lazio-Milan secondo SisalTipster: 1) Vittoria Lazio o Milan 2) Meno di tre reti totali 3) Pareggio al primo tempo 4) Leao subisce almeno due falli.

My Combo: la sintesi su Como-Roma

Non è la resa dei conti ma poco ci manca. Domenica alle 18 in riva al lago c’è lo scontro diretto per la Champions tra Como e Roma, al momento appaiate al quarto posto in classifica con 51 punti, uno in più rispetto alla Juventus. I giallorossi hanno vinto sette degli ultimi nove scontri diretti con i lariani che però si sono aggiudicati i due più recenti andati in scena al Sinigaglia, con un doppio 2-0. La squadra di Fabregas viaggia col vento in poppa forte di tre successi consecutivi. Non passa inosservato, però, il ko interno contro la Fiorentina, a cavallo del pareggio ottenuto contro Atalanta e Milan. Gasperini ha perso sei delle ultime dieci trasferte di campionato ma la sua Roma, uscita fuori alla distanza contro il Bologna in Europa League, ha le carte in regola per uscire indenne dallo spareggio Champions. Nella visione My Combo di SisalTipster, quindi, la Roma non perderà contro Nico Paz e compagni. Il Como nelle ultime quattro giornate non è mai rimasto a secco nella prima frazione di gioco; i giallorossi prima del riposo sono andati a segno per un totale di quindici volte. Plausibile, quindi, uno scenario che prevede almeno una rete per parte nel primo tempo. C’è però un’altra sfida nella sfida da giocare, ed è relativa ai tiri in porta: ambito in cui può prevalere un Como che si può immaginare in “versione assalto”. Occhio però all’arma letale giallorossa, Donyell Malen. Gli basta mezza occasione per colpire. Magari, la prima...

In sintesi, ecco la My Combo su Como-Roma secondo SisalTipster: 1) Roma non perde 2) Entrambe a segno nel primo tempo 3) Como effettua più tiri in porta 4) Malen primo marcatore.