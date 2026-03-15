Premier League, Brentford-Wolves: statistiche, migliori quote e pronostico

Brentford-Wolves è il posticipo della 30ª giornata di Premier League . I padroni di casa sono in corsa per un piazzamento europeo mentre gli ospiti, ultimi in classifica, hanno bisogno di un miracolo per salvarsi. Ecco quote e pronostico di Brentford-Wolves , fischio d'inizio alle 21.00 di lunedì 16 febbraio.

Comparazione quote Brentford-Wolves: Over 2,5

Una sola vittoria nelle prime 28 partite, un 3-0 al West Ham datato 3 gennaio. Così si spiega l'ultimo posto in classifica dei Wolves, che però di recente si sono svegliati come per incanto. Nell'anticipo della 31ª giornata i "Lupi" hanno pareggiato 2-2 in rimonta contro l'Arsenal capolista e poi, nelle ultime 2 gare interne, hanno battuto Aston Villa e Liverpool, due squadre che stanno giocando per un posto in Europa. Va detto però che i Wolves sono poi stati battuti dai Reds e quindi eliminati dalla Fa Cup, competizione che ha dovuto salutare anche il Brentford in virtù della sconfitta ai rigori contro il West Ham.

In questo campionato i Wolves non hanno mai vinto in trasferta: 4 pareggi e 10 sconfitte, con soli 5 gol all'attivo. Troppo poco per meritarsi la fiducia dei bookmaker.

Il segno 1 è proposto a 1.55 da BetFlag e Planetwin, a 1.56 da Eplay24. Il pareggio è tra 4.00 e 4.25, il 2 tra 5.25 e 5.75. Tra campionato e coppe, nelle ultime 6 trasferte i "Lupi" hanno sempre fatto registrare l'Under 2,5. L'Over 2,5 in controtendenza è reperibile a 1.65 su Betsson, a 1.68 su Eplay24 e Netwin.