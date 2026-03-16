Pronostico Manchester City-Real Madrid: Guardiola punta alla goleada, in memoria del 2023...

Ad impreziosire il programma di Champions di stasera c'è la sfida tra il Manchester City e il Real Madrid con i "Citizens" che devono provare a recuperare lo 0-3 del Bernabeu di sette giorni fa. Ecco quote e pronostico di Manchester City-Real Madrid .

Pronostico Manchester City-Real Madrid: segno 1

Per l'undici di Guardiola l'impresa è ardua ma non è da considerare impossibile: il 17 maggio 2023 il City si impose per 4-0. Le due squadre si incontrano nella più prestigiosa competizione continentale per la quinta volta consecutiva e, in quest'ambito, il Goal è stato visto in otto occasioni mentre l'Over 2,5 pure ha fatto capolino in otto gare. Stasera sembra doveroso guardare in direzione del segno 1.

La vittoria del Manchester City (al 90') è quotata a 1.50 da BetFlag e Netwin e Eplay24. Alla luce dei dati riportati in precedenza, l'Over 2,5 sembra un'opzione probabile: quota 1.44 per Bet365, 1.45 per Eplay24 e Snai.