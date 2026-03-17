Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pronostici Champions League, ecco una combo da provare in Arsenal-Leverkusen

Partita di ritorno stasera a Londra dopo che in Germania la sfida si era chiusa sull'1-1
Amedeo Paioli
2 min
Arsenal-LeverkusenpronosticoChampions League
Pronostici Champions League, ecco una combo da provare in Arsenal-Leverkusen© Getty Images

Stasera scende in campo una delle grandi favorite per la vittoria della Champions League. L'Arsenal ospita a Londra il Leverkusen nel match di ritorno degli ottavi di finale: ecco il pronostico della sfida.

Pronostico e quote Arsenal-Leverkusen: 1+Over 2,5

All’Emirates Stadium l’Arsenal riparte dall’1-1 della BayArena contro il Leverkusen, sfida recuperata in extremis dai “Gunners” che, contro ogni previsione, erano andati sotto ad inizio secondo tempo e hanno faticato oltre misura a rimettere in parità il risultato. Il “contro ogni previsione” nasce dal fatto che i londinesi, ancora in corsa su ben quattro fronti (campionato, Efl Cup e Fa Cup oltre alla Champions), in questa stagione stanno andando fortissimo lasciando per strada tutti gli avversari. Esattamente l’opposto dei tedeschi che in Bundesliga occupano la sesta posizione e nelle ultime 7 esibizioni (in tutte le competizioni, hanno vinto soltanto (di misura) 1-0 contro l’Amburgo. Certo la settimana scorsa l’Arsenal ha giocato con la consapevolezza che ci sarebbe stato il ritorno all’Emirates Stadium dove poter imporre la propria superiorità ed è proprio quello che proverà a fare stasera. Non solo c’è da provare il segno 1 ma, magari, accompagnato anche dall’Over 2,5.

La combo 1+Over 2,5 si gioca a 1.81 su Eplay24 e Betsson, a 1.85 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS