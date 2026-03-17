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Serie B, Reggiana-Monza: migliori quote e pronostico

L'analisi del match in programma alle ore 20.00 al Mapei Stadium
2 min
Reggiana-MonzapronosticoSerie B
Serie B, Reggiana-Monza: migliori quote e pronostico© LAPRESSE

Una, la Reggiana, ha un disperato bisogno di  punti mentre l’altra, il Monza, non può permettersi battute a vuoto. La prima è attualmente penultima in classifica ma con due sole lunghezze di ritardo sul gruppo di ben quattro squadre che la precedono (due delle quali sarebbero fuori anche dai playout)  e la seconda è a -1 dal Venezia capolista ma, soprattutto, è solo a +4 sul Frosinone che vorrebbe soffiargli il secondo posto che porterebbe direttamente in serie A.

Vince il Monza? Ecco le migliori quote per il segno 2

Con queste premesse va da sé che la sfida di stasera al Mapei Stadium tra Reggiana e Monza, nel turno infrasettimanale che propone la serie B, non può che essere al cardiopalma.

Di fronte due compagini che hanno traguardi diversi da raggiungere ma di enorme importanza per entrambe. Il Monza, dopo il passo falso di La Spezia (2-4) di un paio di giornate fa si è subito rimesso in carreggiata battendo 3-0, sabato scorso, il Palermo che stava provando a infilarsi nella lotta per la promozione diretta nella massima serie. Ogni tanto, lontano da casa, i brianzoli sono inciampati ma adesso sembra non ci sia più troppo spazio per altri stop. La Reggiana viene invece da 3 ko di fila e questa è la cosa che preoccupa maggiormente. I 34 punti di distanza in classifica contribuiscono sicuramente a fare la differenza, il segno 2 non può essere trascurato. La vittoria del Monza è offerta a 1.70 da Eplay24, a 1.68 da Planetwin, a 1.66 da Bwin.

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