Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ottavi di Europa League, Aston Villa-Lille: quote e pronostico

A Birmingham si riparte dall'1-0 dell'andata in favore degli inglesi
1 min
Aston Villa-LillepronosticoEuropa League
Ottavi di Europa League, Aston Villa-Lille: quote e pronostico© APS

L’andata della sfida tra Lille e Aston Villa giocata in Francia (la vincente di questa sfida troverà una tra Roma e Bologna nei quarti di finale di Europa League), si è chiusa con il successo degli inglesi per 1-0.

Comparazione quote Aston Villa-Lille: Multigol 1-3

In una gara estremamente equilibrata i “Villans” hanno tirato nello specchio della porta una sola volta andando a segno e portando a casa il risultato.

Stasera (fischio d'inizio alle 21.00), al Villa Park, il Lille è costretto a recuperare e le premesse per un match scoppiettante sembrano esserci tutte. Il Multigol 1-3 è risultato efficace sette giorni fa, potrebbe esserlo anche stasera.

L'ipotesi che la sfida possa terminare con minimo una, massimo tre reti totali è offerta a 1.36 da Eplay24 e NetBet, a 1.48 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS