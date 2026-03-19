Ottavi di Europa League, Aston Villa-Lille: quote e pronostico

L’andata della sfida tra Lille e Aston Villa giocata in Francia (la vincente di questa sfida troverà una tra Roma e Bologna nei quarti di finale di Europa League), si è chiusa con il successo degli inglesi per 1-0.
Comparazione quote Aston Villa-Lille: Multigol 1-3
In una gara estremamente equilibrata i “Villans” hanno tirato nello specchio della porta una sola volta andando a segno e portando a casa il risultato.
Stasera (fischio d'inizio alle 21.00), al Villa Park, il Lille è costretto a recuperare e le premesse per un match scoppiettante sembrano esserci tutte. Il Multigol 1-3 è risultato efficace sette giorni fa, potrebbe esserlo anche stasera.
L'ipotesi che la sfida possa terminare con minimo una, massimo tre reti totali è offerta a 1.36 da Eplay24 e NetBet, a 1.48 da Sisal.