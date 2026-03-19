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Pronostico Cagliari-Napoli, Conte a caccia del poker alla Unipol Domus

Sardi senza vittorie da sei giornate, partenopei reduci da tre successi consecutivi (tutti per 2-1)
Amedeo Paioli
2 min
Cagliari-Napoliquotepronostico
Pronostico Cagliari-Napoli, Conte a caccia del poker alla Unipol Domus© FOTO GIANLUCA MOSCA

All’improvviso si è spenta la luce. Il Cagliari, abbastanza brillante per un lungo tratto di inizio stagione, non vince da 6 partite di fila nell’ambito delle quali ha conquistato soltanto 2 punti, frutto di altrettanti pareggi contro Lazio e Parma. Un blackout che ha fatto precipitare gli isolani in classifica portandoli a solo +6 dalla Cremonese terz’ultima.

Pronostico e quote Cagliari-Napoli: segno 2

Una situazione che comincia a farsi critica e che potrebbe anche peggiorare poiché oggi pomeriggio (ore 18.30), alla Unipol Domus, arriva il Napoli che si trova adesso a ridosso del Milan secondo e intravede la possibilità di scavalcarlo, almeno per una notte. Gli azzurri nelle ultime esibizioni hanno dimostrato di saper soffrire e di non voler arrendersi fino all’ultimo istante.

E così sono arrivate 3 vittorie di fila contro Verona, Torino e Lecce (tutte per 2-1) che rilanciano la squadra di Antonio Conte e incutono timore al Cagliari che, a differenza di tanti incontri precedenti, non potrà giocare con la serenità che una sfida del genere richiederebbe. Il Napoli, pur continuando a fare i conti con le tante assenze, ha comunque ritrovato alcuni dei suoi titolarissimi e anche questo contribuisce a rendere arduo il compito dei sardi e a spostare l’ago del pronostico in direzione dei campioni d’Italia in carica.

In sintonia con le quote doverosamente si parte con il segno 2: la vittoria dei partenopei è offerta a 1.61 da Bwin, a 1.62 da GoldBet e a 1.63 da Eplay24. Segno X a 3.75 mentre l'1 può toccare quota 6.

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