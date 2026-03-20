Villarreal-Real Sociedad, per le quote è sfida da segno 1

Villarreal-Real Sociedad pronostico: segno 1 e...

Un match tra due squadre che giocano per obiettivi diversi ma di fondamentale importanza per entrambe. Il “Sottomarino Giallo” è infatti quarto in classifica, a -2 dall’Atletico Madrid, e mai come quest’anno intravede la possibilità di staccare un biglietto per la prossima Champions League. L’undici basco è invece settimo, a -3 dal Celta Vigo e a -6 dal Betis, e anche per la squadra di San Sebastian all’orizzonte si intravede la possibilità di qualificarsi per la Conference League o, addirittura, l’Europa League. La Real Sociedad è regina del Goal (ne ha collezionati la bellezza di 23 in 28 partite di cui ben 11 in 14 gare in trasferta) e anche al Villarreal questo è un esito che non dispiace (ne ha 16 in tutto all’attivo e ne ha fatti registrare 4 nelle ultime 4 esibizioni).

Per la classifica è l’1 a meritare i favori del pronostico ma il Goal (visto anche nel 3-2 per il Villarreal all’andata) ci può tranquillamente stare. La vittoria del Sottomarino Giallo è offerta a 1.94 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Sisal. Il Goal si gioca a 1.66 su Eplay24, a 1.65 su Snai e a 1.63 su Eurobet.