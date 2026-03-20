Pronostico Milan-Torino, quote su combo e marcatori: Rabiot e Pulisic protagonisti come all'andata?

Il ko contro la Lazio di Sarri ha impedito al Milan di portarsi a meno 5 dall'Inter capolista. La squadra di Allegri torna al Meazza per sfidare il Toro che con D'Aversa in panchina ha vinto due delle tre partite giocate. Ecco quote e pronostico di Milan-Torino: fischio d'inizio sabato 21 marzo alle ore 18.00.