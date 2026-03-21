Arsenal o Manchester City, chi vincerà la finale di Efl Cup? Quote e pronostico

Per Arsenal e Manchester City la Premier League si ferma: una di loro, domenica, potrà alzare al cielo la Efl Cup , la coppa di lega inglese . I Gunners inseguono il terzo trionfo mentre il City è a quota 8: solo il Liverpool (10) vanta più titoli nella storia di questo torneo. Ecco quote e pronostico di Arsenal-Manchester City , in programma domenica 22 marzo alle 17.30.

Pornostico Arsenal-City: esito Goal

L'Arsenal è primo in campionato con 9 punti di vantaggio (e una gara in più) sul Manchester City, reduce dall'eliminazione dalla Champions per mano del Real Madrid. L'Arsenal prosegue invece la sua corsa in Europa, dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen. Stagione fin qui da incorniciare per gli uomini di Arteta, imbattuti dal 25 gennaio: 2-3 contro il Man United in campionato. Arriva adesso il momento di iniziare a raccogliere i frutti di un ottimo lavoro. L'Arsenal oltretutto non perde contro il City da quasi 3 anni, anche se nel periodo sono stati molti gli incontri equilibrati: il bilancio recita 4 pareggi al 90' e due vittorie dei londinesi.

Secondo i bookmaker è l'Arsenal ad avere più chance di alzare la coppa: il segno "1" nei regolamentari vale circa 2.30, il pareggio è a 3.30 mentre il "2" del City vale 3 volte la posta.

Lecito aspettarsi spettacolo da un match che vede di fronte le due squadre più forti del campionato inglese. Il Goal si gioca a 1.65 su BetFlag, a 1.67 su Betsson e Eplay24.