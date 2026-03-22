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Serie C girone C, il pronostico di Catania-Casarano

Etnei a caccia dei tre punti per proseguire la (difficile) rincorsa al Benevento capolista
2 min
Catania-CasaranoSerie Cpronostico
Serie C girone C, il pronostico di Catania-Casarano© FOTO GIANLUCA MOSCA

Il girone C di Serie C propone un trittico di posticipi serali. Il Catania, impegnato nella rincorsa (quasi impossibile) al Benevento capolista, riceve al Massimino il Casarano che procede cercando di occupare uno degli ultimi posti nei playoff. Ecco il pronostico di Catania-Casarano, in programma lunedì 23 marzo alle ore 20.30.

Pronostico Catania-Casarano: segno 1

I siciliani hanno anche un discreto vantaggio sulla Salernitana e conservare il secondo posto significherebbe comunque accedere agli spareggi promozione partendo dai quarti di finale. Un risultato non da poco.

Nell'ultimo periodo il Catania ha battuto qualche colpo a vuoto perdendo con la capolista e pareggiando con le squadre che gli stanno subito dietro ma stavolta trova un avversario che non dovrebbe essere irresistibile.

Il segno 1 è quello che serve per continuare la corsa dei siciliani alla piazza d'onore. La vittoria del Catania è quotata a 1.35 da Eplay24, A 1.31 da Bwin e a 1.30 da BetFlag. Il pareggio è in lavagna a 4.75, il 2 del Casarano viaggia tra 7.75 e 8.55.

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