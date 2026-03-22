Salernitana-Altamura, per le quote il segno 1 è in netta evidenza

Restando sempre nell'ambito dei posticipi di Serie C di stasera c'è da dire che il terzo posto permette di entrare nei playoff promozione direttamente agli ottavi di finale saltando un paio di turni e questo sembra l'obiettivo della Salernitana che si contende questa posizione con Cosenza e Casertana. Al termine di questo turno i granata potrebbero stare ancora davanti ma, per evitare ogni genere di rischio, basterà che conquistino i 3 punti nella sfida dell'Arechi contro l'Altamura.
Pronostico Salernitana-Altamura: segno 1
Una formazione, quella pugliese, che viaggia ai margini della zona playoff ma, visto il suo rendimento recente (una sola vittoria e un solo pareggio nelle ultime 6 esibizioni), non sembra essere in grado di tornare a casa con un risultato positivo. La Salernitana, pur con qualche battuta d'arresto all'attivo, viene da 2 successi di fila e stasera potrebbe regalare il tris.
In sintonia con le quote il segno 1 sembra in grado di meritare più di una semplice attenzione. La vittoria della Salernitana è in lavagna a 1.45 su Planetwin e Snai, a 1.52 su Eplay24.