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Salernitana-Altamura, per le quote il segno 1 è in netta evidenza

L'analisi di uno dei tre posticipi del girone C di Serie C
2 min
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Salernitana-Altamura, per le quote il segno 1 è in netta evidenza© FOTO MOSCA

Restando sempre nell'ambito dei posticipi di Serie C di stasera c'è da dire che il terzo posto permette di entrare nei playoff promozione direttamente agli ottavi di finale saltando un paio di turni e questo sembra l'obiettivo della Salernitana che si contende questa posizione con Cosenza e Casertana. Al termine di questo turno i granata potrebbero stare ancora davanti ma, per evitare ogni genere di rischio, basterà che conquistino i 3 punti nella sfida dell'Arechi contro l'Altamura.

Pronostico Salernitana-Altamura: segno 1

Una formazione, quella pugliese, che viaggia ai margini della zona playoff ma, visto il suo rendimento recente (una sola vittoria e un solo pareggio nelle ultime 6 esibizioni), non sembra essere in grado di tornare a casa con un risultato positivo. La Salernitana, pur con qualche battuta d'arresto all'attivo, viene da 2 successi di fila e stasera potrebbe regalare il tris.

In sintonia con le quote il segno 1 sembra in grado di meritare più di una semplice attenzione. La vittoria della Salernitana è in lavagna a 1.45 su Planetwin e Snai, a 1.52 su Eplay24.

 

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