Pronostici Copa Argentina, quote ok per l'Atletico Tucuman

Non solo il campionato ma anche la Copa Argentina . Domani sera, infatti, in contemporanea alla sfida di Buenos Aires, si gioca anche un altro trentaduesimo di finale di questa manifestazione, quello tra l’ Atletico Tucuman e lo Sportivo Barracas , formazione che milita in Primera C , qualche categoria in meno rispetto alla formazione di casa. Ecco il pronostico del match.

Comparazione quote: esito Over 2,5

Nonostante l’Atletico, dopo 11 giornate disputate, sia terz’ultimo nel gruppo B del torneo di Apertura della Liga Profesional, il divario tecnico è notevole e l’esito del match sembra già scritto in partenza.

Contro avversari del suo campionato il Tucuman è andato a segno in 9 delle 11 partite disputate e sembra quasi impossibile che non riesca a fare lo stesso anche in questo incontro.

Il segno 1 paga inevitabilmente poco (circa 1.25), da provare l’Over 2,5 che presenta una quota un po’ più interessante: 1.70 su Sisal, 1.67 su Eplay24 e Vincitu.