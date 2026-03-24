Playoff qualificazioni Mondiali, Turchia-Romania: quote e pronostico

Pronostico Turchia-Romania: Over 2,5

La prima sfida vede di fronte Turchia e Romania con la nazionale della mezzaluna che è finita seconda nel gruppo E dietro la Spagna con 17 reti realizzate e 12 subìte. La Romania è invece arrivata a questo playoff come una delle ripescate dalla Nations League (nel suo gruppo, il gruppo H, ha chiuso dietro a Austria e Bosnia Erzegovina) con un bottino complessivo di 19 reti all’attivo e 10 al passivo.

La Turchia, nelle 6 partite di qualificazione disputate, ha fatto registrare 5 Over 2,5 e 4 Goal mentre la Romania, che ha giocato 8 gare, ha collezionato anch’essa 5 Over 2,5 e altrettanti esiti Goal.

Giovedì si giocherà nella caldissima Istanbul e il pronostico sembra inevitabilmente dalla parte della nazionale di casa. Segno 1 a 1.41 sulla lavagna di Eplay24, a 1.38 su Elabet e Sisal.

Per accedere alla finale basta vincere anche con una sola rete di scarto ma, a parte l’1, si può provare anche a guardare in direzione dell’Over 2,5: quota 1.63 su Eplay24, 1.60 su Elabet e Sisal.