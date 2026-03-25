Qualificazioni Europei Under 21, migliori quote e pronostico di Italia-Macedonia del Nord

Comparazione quote: Italia-Macedonia del Nord No Goal

Gli “Azzurrini”, inseriti nel gruppo E, occupano al momento la seconda posizione in classifica alle spalle della Polonia che è stata l’unica capace di batterli (2- 1) al termine di una partita, nello stadio di Szczecin, che ha visto l’undici di Baldini avanti di una rete fino al minuto 83 quando è arrivato il pareggio dei polacchi. Altri 3 minuti e la frittata è stata fatta con l’Italia costretta a tornare a mani vuote dopo aver avuto una supremazia non solo nel possesso palla (55%) ma, soprattutto, nei tiri totali (15 a 8) e nei tiri nello specchio della porta (7 a 4). La situazione vede allora la Polonia prima con 18 punti e gli “Azzurrini” secondi con 15 punti (ben 6 in più rispetto a Montenegro e Svezia che seguono al terzo posto). E la Macedonia del Nord? Recita mestamente il ruolo di quasi fanalino di coda con 3 soli punti conquistati contro l’Armenia ultima.

Un’occhiata al dato relativo alle reti completa in un attimo l’indirizzo del pronostico: 17 realizzate e 5 subìte dall’Italia contro le 5 messe a segno e le 13 incassate dalla Macedonia del Nord.

L’1 non è in discussione e paga di conseguenza pochissimo (circa 1.10), meglio allora il NoGoal (con l’Over 2,5 in eventuale aggiunta) che sembra affidabile e in lavagna con un premio più interessante.

Il No Goal è offerto a 1.44 da Eplay24 e NetBet, a 1.42 da Bwin. L'Over 2,5 è reperibile - mediamente - a 1.35 sulle lavagne degli operatori.